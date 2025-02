Illegales islamisches Gebetszentrum gestoppt

Beschwerden häuften sich

„Jeder soll und darf seine Religiosität in all ihren Facetten ausleben können, aber es muss im Rahmen von gesetzlichen Regeln passieren“, sagt Koll. In der Vergangenheit gab es immer wieder Anrainerbeschwerden bezüglich des Kulturzentrums Dawa, welches insgesamt 130 Mitglieder, größtenteils mit bosnischen Wurzeln, zählt. Es kam vor allem zu zahlreichen Unannehmlichkeiten für die dortigen Anrainer wie Lärmbelästigungen (Gebete früh am Morgen oder bis spät in die Nacht hinein) sowie starker Auto- und Personenverkehr.