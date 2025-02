ÖSV-Rechtsstreit gegen FIS-Management vertagt

Weltcups wieder national vermarktet

Inhaltlich hat der ÖSV einen Etappensieg errungen. Der FIS-Vorstand hatte am 26. April 2024 eine Änderung seiner Wettbewerbsregeln beschlossen, wonach die Weltcups in diversen Wintersportarten nicht mehr von den nationalen Verbänden, sondern in Zukunft zentral über den Weltverband vermarktet werden. Diese Änderung wurde laut FIS-Seite mittlerweile rückgängig gemacht, die Wettbewerbsregeln seien wieder auf dem Stand von davor. Die Rechtsbeistände der FIS betonten, dass dies sei, was der ÖSV mit seiner Klage bezwecken wollen habe.