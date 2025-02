Giftköder in Gleisdorf: „Toni“ qualvoll verendet

Es sind grausame Stunden, die Andreas Heider, Besitzer von „Toni“, schildert: Am Dienstag ließen sie ihren geliebten Hund wie gewohnt tagsüber alleine in ihrem Haus in Urscha bei Gleisdorf – die Tür zum Garten geöffnet. Als sie wieder nach Hause kamen, begrüßte „Toni“ sie noch freudig, im nächsten Moment kippte er um. Dann ging alles sehr schnell: Andreas und Michaela Heider brachten den Hund, der nicht mehr aufhörte zu erbrechen, auf die Tierambulanz Gleisdorf. Zuerst gelang es noch, ihn zu stabilisieren, aber wenig später verstarb er in den Armen der Besitzer.