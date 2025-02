Horrender Tiertransport: Schon zwei Kälber tot

Die zugezogene Amtstierärztin bemerkte auch die Dringlichkeit und ließ in einem dafür geeigneten Stall im Bezirk Voitsberg abladen. „Ein Tier war da bereits tot, ein zweites in Lebensgefahr“, so Teutschl. Es starb wenig später. Und alle der Kälber waren geschwächt, „viele saugten auch mit Vehemenz an den Gitterstäben, was klarmacht, welchen Durst sie hatten“.