CL: Auf Bayern München wartet nun ein Hammerlos

Damit lebt der Traum vom „Titel Dahoam“ – das CL-Finale findet am 31. Mai in München statt. Im Achtelfinale warten nun Leverkusen oder Atletico Madrid. Vor allem ein Duell mit Bayer würden die Bayern sicherlich gerne vermeiden. Erst am vergangenen Samstag war es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen der beiden Topteams gekommen, die Münchner feierten einen glücklichen Punktgewinn (0:0).