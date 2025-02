Bayern harmlos: Das gab‘s in 1100 Spielen nicht!

In der zweiten Hälfte kamen die Bayern immerhin noch zu zwei Schüssen – doch auch sie verfehlten das Leverkusener Tor. Ein harmloser Schuss von Harry Kane, der noch abgeblockt wurde, landete im Toraus (73.). Auch Leon Goretzkas Kopfball ging links am Tor vorbei. Der Expected-Goals-Wert der Bayern, also die Anzahl der zu erwartenden Tore, lag am Ende bei 0,05 – ebenfalls ein Negativrekord. „Wir haben gefightet, haben uns den Punkt erkämpft“, meinte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. „Das war das Maximum, was heute drin war gegen eine richtig gute Leverkusener Mannschaft. Die Tugenden, die heute gefragt waren, die haben wir auf den Platz gebracht.“