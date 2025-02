MCI setzt am Campus Lienz auf Heimatverbundene

Vier Studiengänge, Zielgruppe klar

Wer einen dieser Studiengänge antritt, absolviert seine Ausbildung zur Hälfte in Osttirol. Der zweite Teil findet am MCI in Innsbruck statt. Auch das berufsbegleitende Studium in Lienz sei eine Chance für heimische Unternehmen, ist sich Studiengangsleiter Martin Pillei sicher, der gleichzeitig ergänzt: „Das berufsbegleitende Studium am MCI Campus Lienz ist auch eine Chance für die Unternehmen in der Region. Mitarbeiter können im Beruf bleiben und sich trotzdem weiterbilden.“