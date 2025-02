Skidiebstahl: So können Sie sich schützen

Leider bleibt auch die Steiermark von Skidiebstählen nicht verschont: Rund 107 Vorfälle wurden der steirischen Polizei in dieser Saison bereits gemeldet. Das sind schon jetzt, zu Beginn der Semesterferien, mehr als in der gesamten Saison 2023/2024. Besorgniserregend sei das aber nicht: „Dieser vorläufige leichte Anstieg ist kein Grund zur Sorge, denn auch die teilweise vorhandene Zunahme an Skitouristen in den beliebten steirischen Skigebieten ist hier mit einzuberechnen“, erklärt Markus Lamb, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark.