Gandler bricht WM ab, Salzburgerin rückt nach

Bereits am Sonntag konnte Gandler krankheitsbedingt nicht an der Verfolgung teilnehmen. Die 24-Jährige trat noch am Nachmittag die Heimreise an. Statt ihr rückt nun die Kuchlerin Lea Rothschopf ins Aufgebot. Die 23-jährige Ex-Junioren-Europameisterin debütierte im Vorjahr in Nove Mesto (Tch) auf WM-Ebene und erreichte beim Weltcup in Utah mit Lisa Hauser, Anna Juppe und eben Gandler mit Rang vier das bislang beste Weltcup-Ergebnis in der österreichischen Staffel-Geschichte.