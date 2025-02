Das Böse fährt mit uns Bus, geht mit uns einkaufen

Bei der Aufnahme von Flüchtlingen gab es den nie. Wir haben alle ins Land gelassen. Die Krankenschwester, den Arzt, den Lehrer genauso wie Messerstecher, Terroristen und jetzt kommt mein Lieblingswort, die Gefährder. Das sind Personen, von denen Sicherheitsbehörden annehmen, dass sie schwerwiegende Straftaten begehen könnten. Ein blutiger Konjunktiv. Tickende Zeitbomben sind das, schwer radikalisiert, von Hass zerfressen, wohnen sie Tür an Tür neben uns. Der Staat weiß, dass es Unberechenbare sind, aber sie sind dennoch hier. Sie gehen mit Ihnen einkaufen, fahren mit Ihnen im Linienbus, stehen neben Ihnen in der Apotheke oder in der Warteschlange. Eine Politik, die das in Europa zulässt, hat versagt.