Ironman am Wörthersee: Athleten haben den Vorrang

3000 Athleten aus 50 Nationen werden sich morgen, Sonntag, beim Ironman um 6.30 Uhr wieder in die Fluten des Wörthersees stürzen. Die 26. Auflage des Triathlons sorgt vor allem entlang der 90 Kilometer langen Radstrecke wieder für einige Behinderungen und Verkehrssperren. Die Route führt zweimal über die Schleife entlang des Wörthersees nach Rosegg, St. Niklas und über Egg am Faaker See, Ledenitzen und St. Peter zurück nach Rosegg, weiter nach Schiefling, über den Rupertiberg nach Ludmannsdorf und Köttmannsdorf, und wieder zurück nach Klagenfurt.

Sperren richten sich nach Schlusswagen

Die Sperren werden bereits in der Früh eingerichtet und gelten bis nach der Durchfahrt des Schlusswagens. Zuseher haben die besten Ausblicke in Selpritsch bei der Tankstelle Mischkulnig, entlang des Ribnighügels zwischen St. Niklas und Egg, in Schiefling, St. Egyden, am Rupertiberg. Die Laufstrecke führt zweimal durch den Europapark nach Krumpendorf und in die Klagenfurter Altstadt. Der Sieger wird schließlich gegen 14.30 Uhr im Ziel (Metnitzstrand) erwartet.