Rodeln: Serie von Egle/Kipp endet, Kindl räumt ab

Die Siegesserie von Selina Egle und Lara Kipp im Doppelsitzer der Rodel-Frauen ist in Pyeongchang zu Ende gegangen. Die zuletzt siebenmal in Folge erfolgreich gebliebenen Weltmeisterinnen wurden am Samstag in Südkorea Zweite hinter dem deutschen Duo Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal. Wolfgang Kindl räumte indes bei den Männern ab. Der Tiroler siegte zunächst mit Thomas Steu im Doppelsitzer vor drei deutschen Teams und gewann danach auch im Einzel.