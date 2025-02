Glücksgeschichten bei Stadtführungen in Kärnten

„Die Gäste werden zu sechs Stationen begleitet. In Klagenfurt schauen wir uns den Schillerpark, Heiligengeistplatz, die St. Egid-Kirche oder die Musikschule an. Start ist am Theaterplatz. Zwischen 10 und 11.30 Uhr gibt es Glücksgeschichten“, sagt Weber. In Villach geht es um 14 Uhr am Hans Gasser-Platz los. „Auch die Widmann Gasse und der 8. Mai-Platz sind informativ. Auch die Glückssuche bei tollen Plätzen der Draustadt dauert ebenso eineinhalb Stunden.“