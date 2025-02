Rettung Platz gemacht, danach eiskalt abkassiert

Es ist eine in der Region in Niederösterreich allseits bekannte, typische Abkassier-Falle, der ohnehin meistens nur mehr ortsfremde Personen auf den Leim gehen. In diesem Fall war es ein Mann aus einem Nachbardorf, der in die „verbotene Zone“ eingefahren ist. Und das nur, weil er in der engen Gasse (Foto unten) einst einer Rettung Platz gemacht hatte.