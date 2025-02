Stephansdom führt Rapid zum „ersten“ Derbysieg

Der Kampf um die Nummer 1 in Wien! Beide Erzrivalen beanspruchen den Status für sich. Die letzten beiden Derbys in Hütteldorf hat Rapid gewonnen. Aber in der Bundesliga-Tabelle hat die Austria derzeit die Nase vorne, ist elf Pflichtspiele ungeschlagen, kann heute im 344. Duell den Vorsprung auf die Hütteldorfer auf neun Punkte ausbauen. Die „Krone“ bat beide Sportdirektoren, den violetten Manuel Ortlechner und den grünen Markus Katzer, vor dem Hit auf dem Rasen zu einem Wien-Quiz...