Wird Stadttunnel Feldkirch teurer oder günstiger?

Einsparungen in Millionenhöhe

Bitschi will nun nach Einsparungspotenzialen suchen lassen. „Die für die Projektabwicklung verantwortliche Abteilung erhebt derzeit mögliche Effizienz- und Optimierungsmaßnahmen und wird diese, sofern realisierbar, umsetzen.“ Ein Beispiel dafür sei die Gestaltung der Tunnelportale. Ein Verzicht auf das architektonische Gestaltungskonzept würde Einsparungen in Millionenhöhe mit sich bringen, meint der Freiheitliche.