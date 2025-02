GOLD! Walcher und Gfrerer feiern WM-Triumph

„Es ist cool, dass es heute so geklappt hat!“

Gfrerer und Walcher freuten sich, dass ihr Plan perfekt aufgegangen war und sie schielen bereits auf ein mögliches Weltcup-Fix-Ticket: „Es ist cool, dass es heute so geklappt hat. Wir konnten sowohl auf der Schanze als auch auf der Loipe einen richtig guten Job machen, es ist alles, was wir uns vorgenommen haben, aufgegangen“, erklärten der Salzburger und der Steirer unisono.