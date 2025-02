Lkw fing Feuer: 22 Tonnen Käse vernichtet

Der Grieche war am Donnerstag mit seinem Sattelschlepper gegen 21 Uhr auf der Pyhrnautobahn in Richtung Spielfeld unterwegs. Bei Trieben bemerkte er, dass einer der Reifen auf der rechten Seite platt war. Als der Mann am Pannenstreifen stehen blieb, brannte der kaputte Reifen bereits.