Frankreichs Justiz ermittelt gegen PSG-Boss

PSG-Boss und katarischer Großaktionär dementieren

Nasser Al-Khelaifi habe mit der gesamten Affäre nichts zu tun, zitierten Medien das Umfeld des PSG-Chefs. Der katarische Großaktionär erklärte laut „Le Monde“, der PSG-Chef sei nicht in der Lage gewesen, Einfluss auf Entscheidungen in Bezug auf Lagardère zu nehmen. Die Ermittlungen sorgen nach einem Bericht des Senders RMC für eine Missstimmung in Katar. Frankreich versuche, seine Probleme auf andere abzuwälzen, selbst mit einem Rückzug von Investitionen in die französische Sportwelt soll gedroht worden sein.