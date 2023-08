Mega-Krach zwischen Mbappé und PSG-Boss enthüllt

Comeback nach elf Tagen

Gesagt, getan! Mbappé fehlte auch nach der Asien-Tour im PSG-Kader, blieb auch zum Liga-Start nur auf der Tribüne. Aber die Drohung des Klub-Chefs hielt nicht lange. Gerade einmal elf Tage hat man bei PSG durchgehalten. Am Samstag gab der von Real Madrid umworbene Superstar beim 1:1 gegen Toulouse sein Comeback und erzielte prompt den bislang einzigen Saisontreffer. Verlassen will der 24-jährige Franzose den Verein trotzdem - entweder in diesem Sommer mit, oder im nächsten ohne Ablöse.