Ohne Pöltl: Raptors gegen Cavaliers chancenlos

Im ersten Spiel nach dem All-Star-Wochenende treffen die Raptors am 21. Februar am Ontariosee auf Miami Heat. Die Franchise aus Florida hatte am Mittwoch bei Oklahoma City Thunder lange eine Führung behauptet, gab die Partie jedoch mit einem 8:32 im Schlussviertel noch aus der Hand. Das Topteam der Liga feierte mit 115:101 letztlich den siebenten Sieg in Serie. Shai Gilgeous-Alexander zeichnete für 32 Punkte verantwortlich.