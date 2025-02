„Große Enttäuschung“ bei Marlene Svazek

„Meine Enttäuschung ist groß und als jemand, der inhaltlich viel Gutes für den ländlichen Raum verhandelt hat, ist es auch frustrierend. In den Verhandlungen ging es immer um das Wohl Österreichs und seiner Menschen. Die Situation tut mir aber auch deshalb leid, weil zu allererst die Bevölkerung darunter leidet und das Vertrauen in die Politik weiter sinken wird“, äußert sich Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek zu den geplatzten Koalitionsverhandlungen. Sie selbst saß für die Freiheitlichen am Verhandlungstisch. Gemeinsam mit der ÖVP bildet sie in Salzburg die Landesregierung.