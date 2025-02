Wie „emotionale“ Roboter unser Vertrauen gewinnen

Der erstaunliche Roboter erinnert auf den ersten Blick an das Logo des US-amerikanischen Animationsstudios Pixar – die eigenwillige Lampe Luxo Jr, die in den Intros der Pixar-Filme ein Eigenleben entwickelt. Doch der Roboter ist real, hört auf den Namen ELEGNT und soll den Beweis erbringen, dass wir Menschen lieber mit „emotionalen“ Robotern interagieren, die agieren als hätten sie Gefühle, als mit berechnend-effizienten Maschinen. Krone+ verrät, was ELEGNT alles kann, wie die intelligente Lampe ihre „Gefühle“ ausdrückt und wieso auf den Prototyp ein reales Apple-Produkt folgen könnte ...