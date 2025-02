Flucht nach schwerem Unfall auf Tiroler Skipiste

Schwere Verletzung am Schlüsselbein

Beide Wintersportlerinnen kamen dabei zu Sturz. „Die Snowboarderin setzte ihr Fahrt nach einem kurzen Austausch fort, ohne ihre Daten bekanntzugeben“, so die Exekutive. Die 55-Jährige wurde von der Pistenrettung erstversorgt und begab sich anschließend im Tal in eine Arztpraxis, wo eine schwere Verletzung am Schlüsselbein festgestellt wurde.