Trump! Boxverband will Hilfe von US-Präsident

Der Kampf „Jeder gegen Jeden“ im Boxen geht weiter. Mittendrin: Olympiasiegerin Imane Khelif. Der umstrittene internationale Verband IBA schloss die Algerierin vor Kurzem von der WM im März aus – weil sie einen nicht näher genannten Test nicht bestanden habe. Die IBA sieht sich durch ein Dekret von Donald Trump bestärkt. Der US-Präsident will Transmenschen vom Frauensport ausschließen. Der Verband hat außerdem angekündigt, beim Generalstaatsanwalt der Schweiz eine offizielle Beschwerde gegen das internationale Olympische Komitee IOC – das Khelif bei den Spielen in Paris starten ließ – einzureichen. Zudem sollen ähnliche Klagen in Frankreich und den USA eingereicht werden.