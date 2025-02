Es schillert farbenfroh: So bunt ist die Ski-WM

Eine Freundesgruppe aus dem oberösterreichischen Timmelkamm hat sich bereits früh morgens mit Dosenbier eingedeckt. Sie schillern in Skianzügen aus den 80er-Jahren. „Vier Tage Ski-WM, besser geht es ja nicht. Seit wir hier sind, haben wir in allen Rennen Medaillen geholt. Es muss also an uns liegen, dass die Österreicher was holen. Beim Parallelbewerb waren wir leider noch nicht hier“, grinsen die Jungs lässig.