Ein Feuerwerk fast ohne Feuerwerk im Glemmtal

Jahr für Jahr beweisen Reifenauer und seine Mitstreiter am Salzburgring, was sie für eine gigantische Show im Zeichen der elektronischen Musik auf die Beine stellen können. Die WM-Ausgabe unter dem Motto „Electric Love in White“ fiel da am Dienstagabend auf der Medal Plaza im Hinterglemmer Ortszentrum deutlich kleiner aus. Denn: Die Ski-WM will sich bewusst nachhaltig präsentieren, die Verantwortlichen haben sich die WM vom Land Salzburg als „Green Event“ auszeichnen lassen. Daher müssen die CO2-Emissionen stets möglichst gering bleiben. „Rund um die Bühne konnten wir kein Feuerwerk zünden“, erklärt Reifenauer. Ein paar Feuer-Fontänen gab es dennoch.