Manuel Feller: „Das wäre die größte Niederlage“

Mit Kriechmayr ein „Dreamteam“

Vinc ist Vincent Kriechmayr, mit dem der letztjährige Slalom-Kugelgewinner Feller am Mittwoch die Teamkombi bestreitet. „Wir spekulieren schon länger über das Ganze. Wir haben unser Dreamteam schon gehabt“, sagte Feller, der erzählte, bereits in Wengen zu Kriechmayr trotz gerade beim Sturz erlittener Knieverletzung gesagt zu haben: „Vinc, wir sehen uns spätestens beim Teambewerb in Saalbach, und wenn du mit einem Haxen runterfährst, ich möchte mit dir am Start stehen.“ Kriechmayr ist rechtzeitig rennfit geworden und zudem Vizeweltmeister in der Abfahrt geworden.