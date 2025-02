Fix: Die ÖSV-Paare für die Team-Kombi stehen fest!

Österreichs Top-Tandem bei der WM-Premiere der neuen Team-Kombination am Dienstag (10 Uhr/Abfahrt, 13.15/Slalom; live im sportkrone.at-Ticker) in Saalbach-Hinterglemm bilden Abfahrts-Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner und Ex-Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger. Das gab der Österreichische Skiverband am Sonntag bekannt.