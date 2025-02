„Europa wird verachtet, aber ausgenutzt“

Von der enttäuschten Hoffnung auf ein besseres Leben bis hin zur Radikalisierung oder Kriminalität – warum geraten manche Migranten in einen Abwärtsstrudel? In vielen Herkunftsländern herrscht ein klares Rollenbild: Der Mann gibt den Ton an, die Frau folgt. Mit der Ankunft in Europa kollabiert dieses Weltbild.