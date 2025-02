Nachwuchs sensationell: Österreich als Top-Nation!

Österreichs Fußball auf Platz eins in ganz Europa. Gibt’s nicht? Doch, gibt‘s! Die sensationellen Erfolge von RB Salzburg, Sturm und Rapid in der U19-Youth-League spülen die ÖFB-Vereine in der (fiktiven) Fünfjahreswertung an die Spitze. Spricht sehr für die Jugendarbeit in den heimischen Topvereinen und natürlich die tolle Entwicklung der rot-weiß-roten Akademien.