Bis 2040 brauchen 92.000 Oberösterreicher Pflege

Aktuell gibt es in Oberösterreich gut 62.000 Menschen, die Pflege benötigen. Bis 2040 steigt diese Zahl auf 92.000 Personen an – was bedeutet, dass in den kommenden 15 Jahren 70 zusätzliche Altenheime gebaut werden müssten. Personell und finanziell sei das ein völlig unrealistisches Szenario, sagten am Montag Landeshauptmann Thomas Stelzer und Soziallandesrat Christian Dörfel (beide ÖVP).