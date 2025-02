Buben verirrten sich im Gelände: Notruf über Mama

In eine gefährliche Lage brachten sich am Sonntagnachmittag zwei Buben im Tiroler Skigebiet Hochkössen/Unterberg: Die Kids verließen die gesicherten Pisten und gerieten in felsiges, unwegsames Gelände. Vor einem Wasserfall war dann endgültig Endstation. Über die Mutter eines der Burschen wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.