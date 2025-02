„Eishockey-Liga verkauft ihr Produkt zu billig“

„Ich sage immer ehrlich, was ich mir denke.“ Diese Einstellung von Martin Reiss kennt die heimische Sportszene spätestes seit seinem Amtsantritt im Juni 2024 als Eishockey-Präsident der Vienna Capitals. „Das mache ich heute auch noch so“, sagt der 69-Jährige im Gespräch mit der „Krone“, angesprochen auf seine von Anfang an offensiv kritische Haltung gegenüber der ICE Hockey Liga. „Wir sind in einem guten Austausch. Auch da sage ich offen meine Meinung, aber wir haben immer ein gutes Klima.“