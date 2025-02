Heiß! Soweit dürfen Sie mit Arbeitskollegen gehen

An Österreichs Arbeitsstellen geht es teils heiß her: Etwa ein Drittel der heimischen Beschäftigten hatten laut Umfragen schon einmal etwas mit einem Arbeitskollegen bzw. einer Kollegin am Laufen. Aber ist das rechtlich überhaupt in Ordnung? Wir haben den prickelnden Überblick für Sie!