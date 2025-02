Zweite! Puchner in Abfahrt unser heißestes Eisen

Den Super-G hatte Ager nach der WM-Enttäuschung nicht verfolgt und war stattdessen am Arlberg Skifahren gegangen. „Ich musste mich von dem entfernen“, meinte die 29-Jährige. „Die Woche, nachdem es geheißen hat, es wird nichts, war voll schwer. Es war echt schwierig für mich vom Kopf her, dass ich das verarbeite und mich fürs Training motiviere.“ Nun winkt unverhofft doch noch ein Einsatz beim Großereignis. „Es ist ein Privileg, für Österreich bei einer WM am Start stehen zu dürfen.“ In der Spezialabfahrt im Vorjahr in Saalbach belegte Ager den vierten Platz.