So hat sich Alexander Gorgon bei Altach eingelebt

Mit Alexander Gorgon kam eine geballte Ladung Routine ins Rheindorf. Etwas, das die Elf von Fabio Ingolitsch gut absolut gebrauchen kann. Mit 47 in der Bundesliga erzielten Toren ist der gebürtige Wiener bei weitem der erfolgreichste Scorer, der aktuell in Altach dem runden Leder nachjagt. Insgesamt traf der 36-Jährige in seinen 490 Pflichtspieleinsätzen 132 Mal und weist zudem stolze 53 Torvorbereitungen auf.