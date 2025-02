Duell um die Vormachtstellung in Linz ausverkauft?

Nur wenige Sektoren noch nicht voll

Was sich nun aber im kommenden Revierduell um die Vormachtstellung in der Stahlstadt am Sonntag (17) ändern könnte. Während wenige Tage vor der Cup-Schlacht gegen RB Salzburg vermeldet worden war, dass rund 16.000 Tickets vergriffen sind, dürfte sich der Andrang spätestens nach der Sensationen gegen die Bullen noch deutlich erhöht haben. Was auch ein Blick auf das Ticketportal der Schwarz-Weißen zeigt. Bis auf zwei Sektoren (N14 und N16) gibt es nur noch spärliche Plätze für den Hit gegen BW Linz, der insofern von enormer Bedeutung ist, da es auch um einen Platz in den Top-6 geht.