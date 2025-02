Ältester Bräutigam war 88, Scheidung mit 91 Jahren

Die jüngsten und ältesten Brautpaare

Was in vergangenen Jahrhunderten normal war, fällt heute aus der Norm: Die jüngste Braut des Landes war im Berichtszeitraum laut Statistik 18 Jahre alt, der jüngste Bräutigam ebenfalls. Früher wie heute außergewöhnlich: Die älteste Braut ließ sich mit 84 trauen, der älteste Bräutigam war am viel zitierten „schönsten Tag im Leben“ bereits 88. Auch der Altersunterschied zwischen frisch Vermählten ist zuweilen groß. Der Rekord lag zuletzt bei 35 Jahren. Vor dem Traualtar standen eine 48-Jährige und ein 83-Jähriger.