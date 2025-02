Sarah Michelle Gellar kehrt als Buffy zurück!

„Bräuchte eine Menge Schönheits-OPs“

Gellar selbst erklärte kürzlich, dass eine Neuauflage von „Buffy“ einen jüngeren Star in der Hauptrolle brauchen würde. Gegenüber dem britischen „HELLO!“-Magazin scherzte die 47-Jährige: „Es ist 20 Jahre her, ich bräuchte also eine Menge Schönheitsoperationen!“