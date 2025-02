S-Bike statt S-Link: 600 Räder für Stadt Salzburg

Aus der Regionalstadtbahn S-Link wurde bekanntlich nichts, jetzt will die Stadt Salzburg mit dem Fahrrad-Verleihsystem S-Bike ein alternatives Öffi-Angebot schaffen. Zum Start im Frühjahr 2026 werden 600 Elektro-Fahrräder an 63 Stationen in der ganzen Stadt zur Verfügung stehen. Für Netzkarten-Inhaber sind die ersten 30 Minuten gratis.