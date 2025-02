Wucherpreis für Therme ließ Opfer stutzig werden

Rechnungsbuch offenbart mögliche weitere Betrügereien

Der Verdacht liegt nach Angaben der Polizei nahe, dass es womöglich weitere Opfer geben könnte. Dies offenbare ein mitgeführtes Rechnungsbuch, so Polizeisprecher David Pawlik am Montag. „Die beiden Verdächtigen sollen in den letzten Wochen bzw. Monaten aktiv gewesen sein“, präzisierte er.