Gösting: 78 Prozent gegen lauten Verschubbahnhof

Ohrenbetäubendes Quietschen plagt die Anrainer am ÖBB-Verschubbahnhof in Graz-Gösting seit Jahren. Nach einem scheinbar ewigen Disput zwischen lärmgeplagten Anrainern und der Stadt Graz kam es am 2. Februar zu einer Volksbefragung im Bezirk, bei dem es um den Wunsch nach einer Verlegung des Bahnhofs ging – initiiert vom (Korruptions-)Freien Gemeinderatsklub.