Nebel sorgte für Flug-Verspätungen in Innsbruck

Die Wochenenden im Jänner sind die stärksten am Innsbrucker Flughafen. Alleine am Sonntag sind fast 40 Maschinen in Innsbruck gelandet. Für einige gab es aber Verspätungen. So hätte ein Flieger aus Riga schon um 7.45 Uhr ankommen sollen, gelandet ist er tatsächlich erst um 12.58 Uhr.