Home of Snow eröffnet: „Bier sollte nie ausgehen“

Auf dem Hauptplatz am Fuße des Zwölferkogels thront er empor - ein großer, kristallener Bau. Das „Home of Snow“, während der Ski-WM in Saalbach der Treffpunkt für Jung und Alt, für Stars aus Sport, Politik, Wirtschaft oder Kunst. „Es soll ein Ort der Emotionen, des Netzwerkens, der Gastfreundschaft und der geballten Kompetenz sein“ meint Ski-Austria-Generalsekretär Christian Scherer. Wo täglich ab 8.30 und bis 24 Uhr geöffnet und für je 400 Personen untertags sowie am Abend Platz ist - vorrangig für Unternehmen, Sponsoren (etwa auch die „Kronen Zeitung“) und deren Gäste. Wo aber dennoch die Helden der WM im Vordergrund stehen sollen. „Ziel ist, dass wir an allen elf Renntagen die Medaillengewinner, egal, aus welcher Nation sie kommen, gemeinsam empfangen und feiern werden“, sagt Projektleiterin Christiane Gasser.