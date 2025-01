Ski-WM: Von der Piste auf die Musicalbühne

Große Gefühle und das Thema Skifahren in Österreich, da steckt viel Emotionalität drin. Wie gefährlich ist es da, in die Klischee- oder Kitschfalle zu tappen?

Genau mit diesen Klischees arbeiten wir, und klar, mit dem Thema Liebe läuft man immer Gefahr, in einen Kitsch abzudriften. Aber für mich ist es tatsächlich dann Kitsch, wenn es kein echtes Gefühl auf der Bühne ist, sondern oberflächlich bleibt. Ich versuche deshalb, von der schauspielerischen Seite her, neben all den Effekten und lustigen Momenten, die Figuren in ihren Intentionen und Emotionen klar nachvollziehbar zu machen.