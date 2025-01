Hund trauert Monate vor Geschäft: Prinzessin hilft

Prinzessin: Hund leide an einer Depression

„,Moo Daeng‘ leidet an einer schweren Depression, weil er seinen geliebten Besitzer verloren hat“, schilderte die Prinzessin, die für ihr Engagement im Tierschutz bekannt ist, gegenüber der Presse seinen Zustand. „Ich verstehe seine Trauer, denn ich habe selbst viele Jahre mit einem solchen Verlust gelebt“, erklärte sie weiter. Sie werde sich gut um den Hund kümmern, ihn lieben und ihm ein sicheres zu Hause geben, versprach sie. Der Vierbeiner wird nach einem medizinischen Check in die königliche Residenz in Chiang Mai umziehen.