Was der neue steirische Weihbischof jetzt plant

Und was plant der Neue, der am 1. Mai im Grazer Dom die Weihe empfängt? Nun, vorrangig will sich der Obersteirer um die verstärkte synodale Ausrichtung der Diözese Graz-Seckau kümmern, die steirischen Pfarrer in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen. Politisch wendet er sich gegen die extreme Linke und Rechte: „Gefährlich wird es, wenn die Mitte verloren geht.“