Zug um Zug: Semesterferien sind „auf Schiene“

Während die Kärntner Schüler erst am kommenden Freitag in ihre wohlverdienten Semesterferien starten dürfen, sind die Halbjahreszeugnisse in Wien und Niederösterreich bereits seit gestern verteilt. Und anlässlich einer der reisestärksten Zeiten des Jahres haben die ÖBB auch heuer wieder ihr Schienen-Angebot aufgestockt.