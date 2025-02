Maler Attersee wurde von Tierschützern inspiriert

Zuflucht für Tiere in Not

„Wir sind überwältigt von der großen Spende, die das Attersee-Kunstwerk ,Mai Wolf´ erzielen konnte“, freut sich Alexios Wiklund, Pressesprecher des Österreichischen Tierschutzvereins. „Dank dieser Unterstützung können wir die Lebensbedingungen unserer Tiere am Assisi-Hof in Stockerau weiter verbessern.“ Der Assisi-Hof in Stockerau ist ein Herzstück des Österreichischen Tierschutzvereins. Hier finden Tiere, die in Not geraten sind, artgerechte Pflege und Betreuung. Von Hunden und Katzen bis hin zu Ziegen und Ponys – der Hof ist für viele ein sicherer Hafen.